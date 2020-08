Migranti, ora è emergenza anche in Salento: due sbarchi in 7 ore (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo quello della notte a Gallipoli, a bordo di un veliero, un altro sbarco si è verificato nelle ultime ore nel Salento, nella zona degli Alimini, in provincia di Lecce. Intorno alle 9 di questa mattina è stato rintracciato un natante spiaggiato, esattamente di fronte al Voi Resort Hotel. Sul posto, nella tarda mattinata, si è recato personale della Capitaneria di Porto di Otranto e durante il tragitto, all’altezza di Frassanito, ha rintracciato 6 siriani facenti parte di un unico nucleo familiare. anche questa famiglia è stata trasportata nel centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Nel caso del primo sbarco sono stati 84 i Migranti sbarcati, nel secondo caso è difficile valutare. Da dove arrivano i Migranti sbarcati in Salento Intorno alle due di ... Leggi su secoloditalia

