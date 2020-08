Meghan Markle, compleanno amaro: la decisione drastica della regina (Di martedì 4 agosto 2020) Il 4 agosto Meghan Markle compie 39 anni. Una giornata speciale che probabilmente trascorrerà con marito e figlio a Beverly Hills, dove ha affittato una villa da 18 milioni di euro su consiglio di una casa amica di Meghan, Ophra Winfrey. Ci sarà una torta per lei, magari vegana, e anche qualche regalino che il suo bambino avrà preparato con la nonna Doria Ragland, che si è trasferita da poco da loro. Ma che sta succedendo a Londra, nel giorno del compleanno della moglie di Harry? Sono già arrivati i primi auguri, ma abbastanza freddi, su Instagram. Prima quelli della famiglia reale che pubblica una foto del 2018 della regina e di Meghan con la frase “Augurando alla duchessa del Sussex un buon ... Leggi su caffeinamagazine

