Lecce, Mancosu: “Vissuta la retrocessione più bella della mia vita” (Di martedì 4 agosto 2020) “Il tutto si riduce al risultato? Al bianco o al nero? Al giorno o alla notte? All’inferno o alla gloria? Per me non sarà mai così. Non voglio essere quel tipo di persona”.Asciugate le lacrime e metabolizzata la retrocessione del suo Lecce in Serie B dopo il ko rimediato contro il Parma, Marco Mancosu ripercorre la stagione appena conclusa affidando i suoi pensieri - tra vicende legate al rettangolo verde e non - ad Instagram."Non sarò mai schiavo del risultato finale. MAI” - ha continuato Mancosu - Sarò sempre schiavo di un attitudine, di una passione, dell’essere professionista ogni giorno della mia vita, del migliorarmi sempre, dello sbagliare cento volte e riprovare altre cento, del prendermi responsabilità nonostante a volte ... Leggi su mediagol

