Juve Lione, vari i dubbi di formazione per Sarri: le ultime (Di martedì 4 agosto 2020) Venerdì sera la Juve affronterà il Lione in Champions League. vari i dubbi per Maurizio Sarri, che dovrà scioglierli nei prossimi giorni Torna la Champions League. Venerdì sera la Juve ospiterà in casa il Lione, con l’intento di strappare un pass per Lisbona. vari i dubbi per Maurizio Sarri: l’incognita vera e propria è legata a Paulo Dybala, che non è certo del recupero. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha poi altri ballottaggi aperti. Il primo riguarda la difesa: a destra è sfida tra Danilo e Cuadrado. In regia dovrebbe esserci Pjanic e al suo fianco Bentancur e Rabiot. In attacco, invece, dipende molto da Dybala. Sulla estra è ... Leggi su calcionews24

