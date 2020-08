Juan Carlos di Spagna va «in esilio», Felipe e Letizia provano a salvare la monarchia (Di martedì 4 agosto 2020) Nonostante il caldo estivo abbia ormai attagliato tutto il Mediterraneo, in Spagna nelle ultime ore si è scatenata una furiosa bufera che ha travolto la famiglia reale. Nell’occhio del ciclone è finito nuovamente il re emerito Juan Carlos, accusato di aver ricevuto una donazione da 100 milioni di dollari dal ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita. Una storia che comincia nel 2008, quando era ancora sovrano regnante. Leggi su vanityfair

