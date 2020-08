Insiste il fronte incendio a L'Aquila, oltre 800 ettari di bosco in fumo (Di martedì 4 agosto 2020) L'Aquila - Ottocento ettari di montagna sono andati in fumo tra Cansatessa e Pettino, frazioni dell'Aquila. Un fronte complessivo di circa 4 km di lunghezza, composto da focolai isolati che non consentono di fare un intervento omogeneo e una lotta attiva alle fiamme. La strategia è quella di isolare i singoli focolai con delle linee tagliafuoco, in orizzontale a valle e in verticale dalla sommità della montagna. "Non dobbiamo fare arrivare le fiamme nell'abitato di Pettino - ha detto Silvio Liberatore dirigente della Protezione Civile della Regione Abruzzo - il fuoco è a 200 metri dalle case, ma impediremo con ogni mezzo che si avvicini all'abitato e guadagni terreno verso L'Aquila". A valle ci sono gli uomini della protezione civile comunale, regionale e volontari, ... Leggi su abruzzo24ore.tv

TMit_news : Il #ManUTD insiste per #Sancho. Quale reazione dovrebbe avere il #BVB di fronte alla singolare offerta ricevuta ?????… - ViloAngela : @moonligh32 Il solito ananas. Insiste a scortare i capelli dalla fronte. Li lascia sulla fronte solo quando mette d… - _chiara__2 : RT @kimtalruggero: Io quando ho ragione ma la persona di fronte a me insiste di avere ragione lei : #CanYaman @canyaman1989 #BayYanlis #Öz… - myonlylovecan : RT @kimtalruggero: Io quando ho ragione ma la persona di fronte a me insiste di avere ragione lei : #CanYaman @canyaman1989 #BayYanlis #Öz… - MaryEspo1926 : RT @kimtalruggero: Io quando ho ragione ma la persona di fronte a me insiste di avere ragione lei : #CanYaman @canyaman1989 #BayYanlis #Öz… -

Ultime Notizie dalla rete : Insiste fronte Insiste il fronte incendio a L'Aquila, oltre 800 ettari di bosco in fumo - Cronaca L'Aquila abruzzo24ore.tv Juve-Zaniolo: ecco perché Paratici insiste, ma la Roma resiste

ROMA - Scusate il ritardo. Zaniolo sperava di partire titolare già con il Torino. Lo sarà oggi, contro la Juventus, in una partita che per la classifica non conta nulla. Conta invece per lui che spera ...

ROMA - Scusate il ritardo. Zaniolo sperava di partire titolare già con il Torino. Lo sarà oggi, contro la Juventus, in una partita che per la classifica non conta nulla. Conta invece per lui che spera ...