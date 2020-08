"Infezione al viso, ora parla appena". Le ore più difficili di papa Ratzinger (Di martedì 4 agosto 2020) Serena Sartini Secondo indiscrezioni il Pontefice emerito avrebbe già fatto testamento: vorrebbe essere sepolto nella cripta di San Pietro Il papa emerito Benedetto XVI è in questi giorni indebolito da una fastidiosa Infezione al viso che gli sta provocando forti dolori e che lo costringe a pesanti terapie antibiotiche. Ma dal suo entourage arrivano rassicurazioni: «Le condizioni di salute del papa emerito non destano particolare preoccupazione fa sapere il suo segretario personale, monsignor Georg Gaenswein - se non quelle per un anziano di 93 anni che sta superando la fase più acuta di una malattia dolorosa, ma non grave». A lanciare l'allarme sullo stato di salute di Ratzinger è stato il biografo dello stesso Benedetto XVI, lo ... Leggi su ilgiornale

