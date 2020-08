Il sondaggio di EMG sulle elezioni in Toscana (Di martedì 4 agosto 2020) Un sondaggio di EMG Acqua sulle elezioni in Toscana commissionato da Italia Viva dà in vantaggio Eugenio Giani di sei punti su Susanna Ceccardi. Repubblica Firenze spiega che della rilevazione datata 30 luglio solo la somma dei partiti delle due coalizioni di centrosinistra e centrodestra era stata resa nota e l’effetto era stato quello di una scossa: 4 punti avanti il Pd, 45,5% contro 41,5%, ma con l’incognita di un 2% attribuito a 2020 a Sinistra da cui però si è sfilata Sinistra Italiana, quanto basta per un weekend thriller. Per di più aggravato da un altro dato, reso noto dalla Stampa, che parlava di un sondaggio commissionato dal Pd nazionale che vedrebbe una sostanziale parità tra Giani e la leghista ... Leggi su nextquotidiano

infoitinterno : Elezioni Toscana: sondaggio EMG, allarme per Pd e Giani, centrosinistra avanti solo di 2 punti - TricomiF : RT @Linus2k: Certo... anche in Emilia Romagna doveva essere un testa a testa per EMG... - Linus2k : Certo... anche in Emilia Romagna doveva essere un testa a testa per EMG... - luca_lammerding : RT @Sabrina67408695: Il sondaggio Emg-Acqua che mette paura al centrosinistra: la Toscana non è più “sicura” Ma continuano a votare pd… - AHalcali : RT @Sabrina67408695: Il sondaggio Emg-Acqua che mette paura al centrosinistra: la Toscana non è più “sicura” Ma continuano a votare pd… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio EMG Il sondaggio Emg-Acqua che mette paura al centrosinistra: la Toscana non è più... Secolo d'Italia Regionali Toscana, nel sondaggio a "rate" di Italia viva, Giani è avanti di 6 punti su Ceccardi

Dopo un fine settimana vissuto pericolosamente c'è un nuovo dato sul tavolo del Pd toscano. È un altro pezzo del sondaggio di Masia, Emg Aqua, commissionato da Italia Viva e reso noto nel weekend. Di ...

Un leader unfit a guidare il centrodestra. Il declino di Salvini spiegato dai sondaggisti

È l'enigma del Papeete. Anche a un anno di distanza. Matteo Salvini è ancora il leader del primo partito italiano secondo i sondaggi; ma le stesse rilevazioni, lette in controluce, certificano un decl ...

Dopo un fine settimana vissuto pericolosamente c'è un nuovo dato sul tavolo del Pd toscano. È un altro pezzo del sondaggio di Masia, Emg Aqua, commissionato da Italia Viva e reso noto nel weekend. Di ...È l'enigma del Papeete. Anche a un anno di distanza. Matteo Salvini è ancora il leader del primo partito italiano secondo i sondaggi; ma le stesse rilevazioni, lette in controluce, certificano un decl ...