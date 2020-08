Huawei aggiorna i suoi portatili MateBook D14 e D15 con nuovi processori AMD più potenti (Di martedì 4 agosto 2020) Huawei ha presentato i nuovi modelli dei portatili MateBook D14 e D15 che hanno debuttato sul mercato lo scorso anno. Questa volta le nuove versioni offrono processori più potenti, nello specifico le ultime APU AMD Ryzen serie 4000. Entrambi i notebook sono accomunati inoltre da dimensioni ridotte e pesi contenuti, così da risultare facili da trasportare. Il MateBook D14 ad esempio ha uno spessore di 15,9 mm ed un peso di 1,38 kg, mentre il MateBook D15 è spesso 16,9 mm e pesa 1,53 kg. Entrambi i modelli mantengono anche la scocca metallica e le cornici sottili delle versioni precedenti, con una particolare cerniera che consente al dispositivo di aprirsi ad un angolo di 180 gradi. Partiamo dal modello più compatto, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Huawei aggiornerà i Huawei Mobile Services a metà settembre e questo potrebbe aprire alla nuova release di Immuni entro quel periodo. Ad oggi Immuni non è disponibile (o non pienamente efficiente) su ...e il ripristino del profilo google non è vincolato al supporto di google, poiché basta che il software proprietario huawei acceda al tuo profilo (come fa itunes ad esempio) chiaramente quel profilo ...