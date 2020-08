Esplosioni a Silverstone: Pirelli cambia pressione per domenica (Di martedì 4 agosto 2020) Nessun detrito, l'esplosione dell'anteriore sinistra sulle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e sulla McLaren di Carlo Sainz è stato causato da un uso 'estremamente prolungato' del secondo ... Leggi su gazzetta

Come abbiamo ricordato in diretta, questa di Hamilton è la seconda vittoria su tre ruote “funzionanti” nella storia della F.1 dopo il GP degli USA 1967, quando Jim Clark percorse gli ultimi tre giri c ...Mancano poche curve al traguardo del GP di Silverstone, con Lewis Hamilton che si sta pregustando il settimo sigillo nel GP di casa, il terzo consecutivo in questo Mondiale. Il campione del mondo ha a ...