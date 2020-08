Due esplosioni devastano Beirut: città distrutta, decine di morti e feriti [VIDEO SHOCK] (Di martedì 4 agosto 2020) Una doppia esplosione avvenuta pochi minuti fa ha devastato la città di Beirut. La vita della capitale del Libano è stata sconvolta da due potenti deflagrazioni, avvenute a distanza di 15 minuti l’una dall’altra, una nella zona del porto e l’altra nel centro della città. La prima sarebbe da imputare ad un incendio avvenuto presso una fabbrica di fuochi d’artificio. La seconda invece potrebbe essere collegata, secondo fonti libanesi, al verdetto che il Tribunale speciale dell’Onu dovrà emettere sull’assassinio dell’ex premier Rafik Hariri, assassinato il 14 febbraio del 2005, si pensa, da alcuni membri delle milizie sciite filo iraniane di Hezbollah dichiaratisi estranei ai fatti. Secondo quanto riferisce l’emittente satellitare ‘Al Arabiya’, il bilancio attuale sarebbe di una ... Leggi su sportfair

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - rtl1025 : ?? Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a #Beirut, mentre… - MediasetTgcom24 : beirut, feriti due militari italiani nelle esplosioni - stefavanzi94 : Beirut, due forti esplosioni nella zona del porto: almeno dieci morti e centinaia di feriti sotto le macerie… - AnnaGiacovazzo : RT @Geopoliticainfo: ????Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a #Beirut, mentre al… -