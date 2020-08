Dal fronte Covid-19: intervista al dott. Guidobaldi (Di martedì 4 agosto 2020) Franco Guidobaldi si definisce il “medico dei sani”. Il suo settore professionale, da quasi quarant’anni, è la medicina sportiva e, in effetti, alla porta del suo studio hanno sempre bussato atleti con contratture muscolari o per sottoporsi alle verifiche pre agonistiche.Quando si è diffusa la pandemia del Covid-19, ha dato la sua disponibilità alla Protezione Civile che, da Torino, l’ha dirottato al vicino Ospedale di Ciriè. L’abbiamo incontrato a Loano, cittadina turistica della Liguria, dove ha trascorso un weekend di pausa. Oggi assistiamo a manifestazioni di persone che non credono al Covid o pensano che la pandemia sia ormai sconfitta; cosa ne pensa? Questi manifestanti, o quelli che ormai non rispettano più il distanziamento sociale o non indossano le ... Leggi su quotidianpost

CarloStagnaro : Lo Stato imprenditore in salsa #Trump: con @seresileoni e @CarloAmenta1 alle Cronache parliamo di #Kodak, #TikTok e… - JPeppp : RT @daniTro91: Fanno parte dei gruppetti. Insultano. Fanno screen. Ti perculano. Vogliono avere sempre ragione anche di fronte all'evidenza… - Enzo54847297 : RT @daniTro91: Fanno parte dei gruppetti. Insultano. Fanno screen. Ti perculano. Vogliono avere sempre ragione anche di fronte all'evidenza… - MaviSeco : @bzzlr @simofons @Devosceglierlo A prescindere dal parere personale, ovvero che abbia o meno reagito bene da interv… - Lo_Scoglionato : I Partiti di Mafia capitale dopo i vitalizi ci provano anche con il taglio dei Parlamentari. Delinquenti parassiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal fronte Ultimo aggiornamento dal fronte dell'incendio Info Media News Calciomercato Roma, arriva una proposta dall’Arsenal

Con l’emergenza Covid ancora in corso, le società calcistiche si stanno muovendo in maniera molto cauta per quanto riguarda il mercato. I problemi economici derivanti dalla pandemia costringeranno mol ...

Copparo, fototrappole e scuola: così si combatterà l’abbandono dei rifiuti

«Viene giustamente premiato il progetto presentato dal comandante Gianni Gardellini, caratterizzato dalla concretezza delle azioni proposte. A fronte del moltiplicarsi, purtroppo, dell’incivile ...

Con l’emergenza Covid ancora in corso, le società calcistiche si stanno muovendo in maniera molto cauta per quanto riguarda il mercato. I problemi economici derivanti dalla pandemia costringeranno mol ...«Viene giustamente premiato il progetto presentato dal comandante Gianni Gardellini, caratterizzato dalla concretezza delle azioni proposte. A fronte del moltiplicarsi, purtroppo, dell’incivile ...