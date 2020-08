Conte tranquillizza l’Inter, ma con Marotta è gelo: la situazione (Di martedì 4 agosto 2020) Con le sue parole di ieri, Antonio Conte ha in parte tranquillizzato l’Inter. Con Marotta, però, è gelo. La situazione Nessun incontro tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter nella giornata di ieri. Il tecnico ha chiarito la situazione a l’Ansa, ma con Marotta la questione resta aperta. L’allenatore non ha apprezzato con l’ad abbia elogiato il lavoro della dirigenza in diretta tv ed è “scoppiato”. Come spiega La Gazzetta dello Sport, rimane sempre il piano B, che porta il nome di Max Allegri. Conte non ha apprezzato neppure questo interesse per il tecnico livornese. Adesso l’Inter è pronta ad affrontare il Getafe in Europa League e proprio la competizione ... Leggi su calcionews24

Continua la querelle dell’allenatore dell’Inter. Questa volta attraverso l’agenzia Ansa smentisce le ‘chiacchiere’ che lo avvicinerebbero alla Juventus e ribadisce il suo impegno per vincere con l’Int ...

