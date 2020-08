Cittadella-Frosinone ecco i convocati: out Gori rientra Krajnc (Di martedì 4 agosto 2020) Per la sfida contro il Cittadella di domani, ecco i convocati di Alessandro Nesta: Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Zampano Centrocampisti: Haas, Maiello, Paganini, Rohden, Tabanelli, Tribuzzi, Vitale Attaccanti: Ardemagni, Ciano, Citro, Dionisi, Novakovich L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Non è la prima volta che Cittadella e Frosinone si affrontano nei playoff di Serie B: era già successo nel 2018, i ciociari ebbero la meglio grazie a un doppio pareggio. L’ultimo confronto tra le due ...Alessandro Nesta dovrà far fronte a diverse assenze per la gara dei play-off in programma domani sul campo del Cittadella. Il trainer del Frosinone dovrà rinunciare a Capuano, D'Elia e Gori ...