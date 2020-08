Chievo, Garritano: “Adesso sotto con lo Spezia. Bisognerà svenire in campo…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Esulta il Chievo dopo 120' di battaglia al Bentegodi. L'Empoli resta fuori dalla competizione playoff di B e a fine gara per i scaligeri ha parlato l'autore del vantaggio clivense Luca Garritano, "E' stata una partita indescrivibile, potevamo sbloccarla noi su rigore poi hanno avuto l'opportunità loro. Non abbiamo mai mollato riuscendo a portare a casa un risultato positivo, che ci consente di approdare in semifinale: la squadra sta pedalando tantissimo. Sono contento di riuscire a far gol e aiutare il Chievo a raggiungere gli obiettivi, la dedica è per tutto il gruppo. Il tecnico ci dice di portare a casa la vittoria ad ogni partita, oggi potevamo contare anche sul pareggio ma abbiamo giocato per vincere. Ora ci godiamo il momento, sarà fondamentale il recupero perché si gioca ogni tre giorni: siamo ... Leggi su itasportpress

Lega_B : ?? È finita al Bentegodi! Partita pazzesca, il forcing finale dell'Empoli non trova i risultati sperati dai toscani… - EmpoliCalcio : FINISCE AL BENTEGODI #CHIEMP Si chiude 1-1 tra Chievo e Empoli dopo i supplementari; gialloblu avanti con Garritano… - Gazzetta_it : Gol! Chievo - Empoli 1-0, rete di Garritano L. (CHI) - ItaSportPress : Chievo, Garritano: 'Adesso sotto con lo Spezia. Bisognerà svenire in campo...' - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Playoff #SerieB, il #Chievo pareggia con l'#Empoli 1-1, in semifinale troverà lo #Spezia -