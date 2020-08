Case: Covid non frena prezzi, nuovo aumento dell’1,4% a luglio (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. (Adnkronos) – L’emergenza sanitaria non ha frenato i prezzi delle Case, che hanno segnato un nuovo aumento dell’1,4% a luglio rispetto al mese precedente. Il valore medio degli immobili in Italia ora è di 1.746 euro al metro quadro, l’1,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare. “La domanda ha pienamente recuperato dopo il confinamento, mentre l’offerta è diventata più esigua perché molti proprietari temendo di svalutare il proprio immobile hanno preferito ritirare la propria casa o metterla in affitto”, spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio Studi di idealista. “Se prima ... Leggi su calcioweb.eu

infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN ... Una soluzione isotonica per IN può essere preparata in casa. In generale, viene utilizzata acqua del ...

Lazio, il bilancio di Luis Alberto: “Fermati dal Covid maledetto. Ma grande stagione”

ROMA - Chiusa la stagione è tempo di bilanci in casa Lazio. Luis Alberto ... e punti fino a raggiungere il primo posto in classifica, anche se il maledetto Covid ci ha fermato dalle nostre buone ...

