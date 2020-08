Blitz fascista di Casapound, occupata la Commissione migranti del Friuli-Venezia Giulia (Di martedì 4 agosto 2020) Fascisti e abusivi ma nonostante questo trattati con i guanti di velluto dallo Stato. E quindi poi si sentono legittimati a turbare la democrazia con le loro buffonate. Nel consiglio regionale del ... Leggi su globalist

Fascisti e abusivi ma nonostante questo trattati con i guanti di velluto dallo Stato. E quindi poi si sentono legittimati a turbare la democrazia con le loro buffonate. Nel consiglio regionale del ...Irruzione di una decina di militanti di CasaPound oggi in Consiglio regionale a Trieste dove era in corso la seduta di una commissione in cui si discuteva di migranti. Si trattava di una manifestazion ...