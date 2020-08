Suicide Squad, David Ayer conferma la teoria del Joker e delle "false" Harley Quinn (Di lunedì 3 agosto 2020) Una teoria sulla relazione tra Joker e Harley Quinn scaturita da un'attenta visione di Suicide Squad avrebbe trovato conferma nelle parole del regista David Ayer. Il regista di Suicide Squad, David Ayer, è tornato a prendere la parola sui social per confermare una teoria che riguarderebbe Joker e alcune "false" Harley Quinn che compaiono nel film. In una delle scene di maggior tormento emotivo di Joker in Suicide Squad vediamo comparire una donna vestite di rosso sullo sfondo, dettaglio che non ... Leggi su movieplayer

Nonostante non sia piaciuto molto al pubblico e alla critica, Suicide Squad continua a far parlare di sé per via di quello che sullo schermo non è arrivato. Infatti, tra Ayer Cut e teorie varie su que ...

Si parla dell'arrivo di Poison Ivy nel DCEU da quando è stato annunciato Gotham City Sirens, film affidato a David Ayer (Suicide Squad) il cui sviluppo è tuttora in sospeso, e dei recenti rumor hanno ...

