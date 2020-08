Serie A al via il 19 settembre: ecco le date della stagione 2020-2021 (Di lunedì 3 agosto 2020) Serie A al via il 19 settembre. La data è stata decisa dal Consiglio di Lega. MILANO – Serie A al via il 19 settembre. Come ipotizzabile, è stata spostata di una settimana la ripartenza del campionato italiano che prenderà il via ufficialmente nel terzo weekend del possimo mese. Uno slittamento che naturalmente toccherà anche le altre date con la sosta natalizia che sarà molto breve visto che si scenderà anche il campo il 3 gennaio. L’ultima giornata è in programma il 23 maggio. La Serie A 2020-2021 La Serie A 2020-2021 prenderà il via il 19 settembre. Nonostante i tentativi da parte di alcuni presidenti di ... Leggi su newsmondo

