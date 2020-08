Sedicenne stramazza a terra e muore, la tragedia dopo una pizza con gli amici (Di lunedì 3 agosto 2020) Una tragedia inaspettata ha sconvolto gli abitanti di San Giorgio delle Pertiche, il piccolo comune in provincia di Padova. Una semplice serata tra amici si è trasformata in una tragedia quando il Sedicenne Filippo Pedron, si sente male dopo una pizza a casa di un amico. Il giovane studente si è alzato per prendere un po’ d’aria in giardino ma si sente male. Il Sedicenne cade a terra e muore davanti agli occhi dei suoi coetanei. La tragedia è accaduta domenica sera, 2 agosto 2020, alle ore 22. >> Leggi anche: Massimo Bossetti, due pool al lavoro per scagionarlo: perché il caso Yara non è ancora chiuso Sedicenne si accascia a ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Sedicenne stramazza Fulmine in campo colpisce un calciatore [Video] Yahoo Notizie