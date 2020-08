Scuola e didattica, consigli per affrontare l'allarme 'Summer slide' (Di lunedì 3 agosto 2020) ... AAP,, pubblicata su Psychology Today, secondo cui trascorrere del tempo all'aria aperta, immersi nella natura, incrementa il benessere socio-emotivo e lo sviluppo delle competenze relazionali nei ... Leggi su lopinionista

fanpage : “Stai attento che c’ho già tre processi, non mettermi ulteriormente nei guai. Come è andata la didattica a distanza… - repubblica : Università, i docenti: 'La Didattica a distanza ha salvato gli atenei' - mante : A poco più di un mese dall’inizio della scuola e dopo due mesi di inutile retorica analogica il Ministero dell’Istr… - lordmax10 : RT @ItaLinuxSociety: Didattica a distanza? Si, quando necessario, e con strumenti che tutelano i dati degli studenti e senza vincoli. Trova… - ItaLinuxSociety : Didattica a distanza? Si, quando necessario, e con strumenti che tutelano i dati degli studenti e senza vincoli. Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola didattica

PALERMO - «Non c'è dubbio che la Sicilia sia messa peggio di molte altre regioni: mancano gli spazi necessari per lo sdoppiamento delle classi, necessario per rispettare le distanze di sicurezza, ma s ...Se per i più piccoli le attività all’aria aperta aiutano a stimolare creatività e pensiero critico, per i bambini delle elementari individuare argomenti appassionanti attorno ai quali realizzare ricer ...