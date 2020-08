Scandalo in Spagna: Re Juan Carlos abbandona il paese (Di lunedì 3 agosto 2020) Di queste ore la notizia, battuta da numerose agenzie internazionali, che il Re emerito della Spagna Juan Carlos ha deciso di abbandonare il paese. La decisione arriverebbe a seguito di numerosi scandali riguardanti conti esteri e tangenti. Le rivelazioni hanno provocato un moto di protesta e indignazione che ne ha chiesto l’allontanamento per indegnità. Re Juan Carlos lascia la Spagna, l’annuncio del figlio Come riporta uno dei principali quotidiani spagnoli, El Pais, il Re Emerito Juan Carlos ha deciso di lasciare la Spagna: la decisione è stata comunicata dopo giorni di enormi proteste a seguito delle notizie su conti e tangenti. La notizia è stata data ... Leggi su thesocialpost

Dopo gli scandali giudiziari che lo hanno coinvolto, il re emerito di Spagna Juan Carlos ha annunciato che lascerà il Paese. Lo riporta il quotidiano El Pais. Il re è indagato per presunta evasione fi ...

Prima di essere cacciato per indegnità dalla Zarzuela, il palazzo reale che occupò come sovrano di Spagna per 39 anni, il re emerito Juan Carlos di Borbone ha deciso di abbandonare la Spagna. Lo ha co ...

