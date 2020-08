Sarri Juventus, Tardelli: “Non ha la fiducia dei tifosi, Champions fondamentale” (Di lunedì 3 agosto 2020) Sarri Juventus – Marco Tardelli ha parlato del futuro del tecnico toscano tramite i microfoni Rai, durante la trasmissione, Domenica Sportiva. L’ex calciatore della Nazionale ha confermato che i tifosi bianconeri vorrebbero cambiare la guida della panchina anche se tutto dipenderà dal cammino in Champions League. Juventus: Tardelli su Sarri “Sarri ha vinto il campionato come hanno fatto altri allenatori, certamente non ha espresso quel gioco che tutti noi ci aspettavamo, ma l’ha detto lui stesso: questa non è la mia squadra, non riesco a fare il gioco che voglio io, ma comunque ho vinto il campionato. Leggi anche:Mercato Juventus, Paratici battuto: Jimenez ad un passo dallo United ... Leggi su juvedipendenza

