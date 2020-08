Rainbow Six Siege: Arriva l’evento a tempo Protocollo M.U.T.E (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi, Ubisoft® ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per la seconda stagione dell’Anno 5 di Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege: Protocollo M.U.T.E. Questo evento porterà alcune novità nella modalità Area Sicura, ambientata in una versione futuristica della mappa Torre. Questo evento durerà due settimane, a partire da domani 4 agosto fino al 17 agosto. In questa modalità futuristica di ispirazione fantascientifica 5 contro 5, gli assalitori cercheranno di disattivare il Protocollo M.U.T.E. con qualsiasi mezzo, mentre i difensori resisteranno nella Comm Tower e la difenderanno ad ogni costo. 41 Operatori saranno disponibili per giocare, con un paio di eccezioni per motivi di gameplay: Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, ... Leggi su gamerbrain

