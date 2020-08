Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 3 al 9 agosto 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Un buon inizio di settimana a tutti i seguaci dell’astrologia. In questi sette giorni, c’è tanto da dire in senso astrologico: vediamo le previsioni di Branko da lunedì 3 agosto a domenica 9 agosto 2020. Ricordiamo che l’Oroscopo della settimana di Branko è realizzato in libera sintesi dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web. Branko, Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo Branko della settimana: Ariete Potresti essere ritenuto responsabile di qualcosa di importante sul lavoro. Coloro che si allenano duramente troveranno un ... Leggi su italiasera

