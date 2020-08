Nick Cave non è Robbie Williams (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella vuota distesa dell’Alexandra Palace di Londra, non più tardi di dieci giorni fa, se ne stava seduto davanti ad un pianoforte un tipo allampanato, pronto per eseguire ventuno canzoni, pescate dalla propria (infinita) discografia. Se ancora non lo avete capito, stiamo parlando di Nick Cave e del live in streaming “Idiot Prayer Nick Cave Alone Alexandra Palace”. Nei consueti nove punti di questo blog, eccovi alcune questioni che dovreste conoscere su di Lui. 1. Sarebbe riduttivo definirlo il solito evento in streaming uscito in questi mesi, più consono presentarlo come una esecuzione, appannaggio di un film vero e proprio; una performance grandiosa che si avvale della direzione creativa della moglie Susie Bick, della fotografia di Robbie Ryan, (The Favorite, Marriage ... Leggi su ilfattoquotidiano

«Un pandemonio, guardi, non me l’aspettavo». Paolo Fazioli, romano, 76 anni, risponde al telefono da Sacile, nel Friuli, dove ha sede la sua azienda. Che è famosa in tutto il mondo, ma che nell’ultima ...

