My Hero Academia 279: cade Gigantomachia? | Jump Highlights (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel capitolo 279 di My Hero Academia, gli studenti della U.A. cercano di fermare l’avanzata di Gigantomachia e dei villains. Il manga di Horikoshi è saldo nelle prime posizioni di gradimento, ma titoli come Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man continuano a sorprendere Il nuovo numero della rivista Weekly Shonen Jump offre la propria copertina e le pagine a colori a My Hero Academia. Il titolo di Kohei Horikoshi continua a mantenere livelli altissimi e a registrare il gradimento del pubblico, sia in Giappone che fuori. Infatti, la versione online della rivista, MangaPlus, rivela che MHA è saldamente in terza posizione anche questa settimana. Solo l’ovvio One Piece ottiene consistenti risultati migliori. Nel capitolo 279, continuano ... Leggi su tuttotek

ackerma4n : @JAPANFESS my hero academia, hunter x hunter sksndjsjsj, aot, owari no seraph - NerdPool_IT : In arrivo un nuovo episodio originale della serie - RedCapes_it : My Hero Academia vol. 24 – Liberazione contro Distruzione | Recensione - stephangravel : L'anime My Hero Academia: Ikinokore!, en Visual Art - Adala News - beadelune : Marquei como visto My Hero Academia - 2x5 - Cavalry Battle Finale -