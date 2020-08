Molise, gruppo di migranti in fuga dal centro di Campomarino (Di lunedì 3 agosto 2020) commenta Alla fuga di Porto Empedocle, Agrigento,, si aggiunge quella di Campomarino, Campobasso,. Una ventina di migranti è infatti scappata dal centro di accoglienza molisano 'Sweet Dreams', al cui ... Leggi su tgcom24.mediaset

Alla fuga di Porto Empedocle (Agrigento), si aggiunge quella di Campomarino (Campobasso). Una ventina di migranti è infatti scappata dal centro di accoglienza molisano "Sweet Dreams", al cui interno e ...

MIGRANTI – 170 in Molise, sono arrivati stamattina: sistemati a Isernia e nella provincia di Campobasso

CAMPOBASSO – Sono arrivati a Isernia di buon mattino i migranti provenienti da Lampedusa annunciati già da qualche giorno accompagnati dalle forze dell’ordine che hanno organizzato un servizio di sicu ...

