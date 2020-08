Maltempo Chiavari: crolla muro di contenimento nella notte, 3 persone coinvolte (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ crollato nella notte, a causa del Maltempo, un muro di contenimento sulla scogliera di Chiavari (Genova): lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Tre persone sono state coinvolte, due uscite autonomamente, mentre una sepolta è stata recuperata dalle squadre dei pompieri e affidata ai sanitari.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

La pioggia torrenziale con un forte vento e una violenta grandinata che si sono abbattute nella notte su tutta la provincia di Genova, da ponente a levante, hanno provocato danni (anche alle coltivazi ...

Chiavari: albero crollato a Sampierdicanne

Sul posto i vigili dei fuoco di Chiavari che hanno liberato la carreggiata. Anche i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti per rimuovere alcuni rami. Al momento non si lamentano altri danni ...

