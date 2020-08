Kikò Nalli, è definitivo: c’è la conferma. Momentaccio per l’ex di Tina Cipollari: “Colpa mia” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il pubblico affezionato lo temeva da molto, oggi è arrivata la conferma ufficiale: Kikò Nalli e Ambra lombardo si sono definitivamente lasciati. La celebre coppia, come tutti sapranno, era nata con un repentino colpo di fulmine tra le mura della spiata casa di Cinecittà: entrambi erano concorrenti del GF Vip e l’hair stylist romano aveva appena concluso il matrimonio con Tina Cipollari, dal quale sono nati ben tre figli (Mattias, Gianluca e Francesco). Nel frattempo anche la famosa vamp di Uomini e Donne aveva intrapreso un’altra liaison amorosa (anche questa, forse, giunta al capolinea). I telespettatori più attenti ricorderanno che Tina Cipollari aveva dato pubblicamente la benedizione ai piccioncini, al tempo concorrenti del GF Vip, ... Leggi su tuttivip

