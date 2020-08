Inter, Conte verso l’addio? Suning ragiona su Allegri (Di lunedì 3 agosto 2020) Un divorzio consensuale sembra difficile. Ma per l’Inter e Antonio Conte potrebbe essere una necessità non più rinviabile. La vittoria di Bergamo, il secondo posto conquistato, aver chiuso il campionato a un solo punto di distacco dalla Juventus, invece di essere un momento di festa, sono diventati un regolamento di conti tra l’allenatore e la … L'articolo Inter, Conte verso l’addio? Suning ragiona su Allegri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

