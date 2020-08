Infermiera va a dormire a fine turno, la mattina trovata morta dalla mamma (Di lunedì 3 agosto 2020) Elena Zampieri era un’Infermiera e aveva solo 39 anni. Viveva a Piazzolla e lavorava dal 2003 all’ospedale di Camposampiero nel reparto di Lungodegenza. La sua vita a servizio degli altri è stata stroncata da un infarto. Elena era amata da tutti perché interpretava la sua professione come una vera missione, senza mai tirarsi indietro. La donna lascia la mamma Iole, il papà Giuseppe e le sorelle Evelin e Romina (riporta il Mattino di Padova). “Elena era una brava Infermiera che ha sempre fatto il suo lavoro con amore” ha detto la sorella Romina. “Ecco il mio GRAZIE. Ad ognuno di voi.Con i colori, il profumo, la bellezza della vita! Oggi e sempre”. Inizia così l’ultimo messaggio sulla bacheca di Elena. a 39enne non pare soffrisse di particolari patologie. A fare la ... Leggi su caffeinamagazine

