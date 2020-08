Fregene, denunciata una coppia: aveva in macchina una mazza da baseball (Di lunedì 3 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Fregene, impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno fermato una vettura con al bordo una coppia di 28enni di origine romena. I fermati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di una mazza da baseball che portavano all’interno dell’abitacolo del mezzo. I due, non essendo stati in grado di giustificarne il possesso, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre la mazza, ritenuta un’arma impropria, alla luce delle circostanze del rinvenimento, è stata sequestrata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

