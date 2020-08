Def Jam: Fight for NY, il picchiaduro a tema hip-hop per PS5 e Xbox Series X? Il sogno di Ice T (Di lunedì 3 agosto 2020) Il rapper americano e attore Ice T ritiene che sia giunto il momento di un reboot per il picchiaduro a tema hip-hop Def Jam: Fight for New York. "Cose da giocatore: penso che debbano davvero fare un reboot di questo gioco per le nuove console", ha scritto su Twitter.Per chi non lo conoscesse, Def Jam: Fight for NY, è un gioco d'azione che è stato originariamente pubblicato per PS2, Xbox e GameCube nel 2004. Il suo cast presenta una varietà di famosi rapper, tra cui Snoop Dogg, Mobb Deep e Ice T stesso, che è possibile utilizzare per creare il proprio team.Ad ogni modo, Def Jam Recordings aveva effettivamente annunciato un nuovo gioco di Def Jam qualche anno fa, sebbene da allora non sia stato detto più nulla. Chissà, forse Ice T vedrà il suo desiderio ... Leggi su eurogamer

