Covid, sul distanziamento sui treni regionali il governo aspetta i tecnici (Di lunedì 3 agosto 2020) Il caos tra le Regioni che, a colpi di ordinanze, vanno in ordine sparso. Con il risultato che un viaggiatore può trovarsi distanziato sul Frecciarossa e accalcato sul treno regionale che prende nello stesso giorno. E il braccio di ferro tra ferrovie e aerei, innescato dal pasticcio del dietrofront sull’obbligo di posto alternato sui treni che in due giorni ha lasciato a terra circa 8mila passeggeri e fatto infuriare i vertici di trenitalia e Ntv. Sono i nodi che si troverà a sciogliere la prossima riunione del Comitato Tecnico Scientifico – l’organismo “consulente medico-scientifico” del governo sull’emergenza coronavirus – prevista per mercoledì pomeriggio. Ordine del giorno: fare verifiche sulla situazione di tutti i mezzi di trasporto in questa prima settimana di agosto. ... Leggi su huffingtonpost

matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - ladyonorato : Provo a rispondere io: perché le compagnie aeree che volano da noi sono in gran parte straniere e non accettano più… - HuffPostItalia : 'Perché le distanze anti Covid sul treno sì e sull'aereo no?' - EmilianoAlchidi : RT @CesareSacchetti: Speranza:'si avvia la sperimentazione sui primi volontari del vaccino anti-Covid in Italia.' È strano. Tutti coloro ch… - filleacgil : RT @cgiltoscana: ????? Gli effetti del #Covid sul sistema delle costruzioni in Toscana: i numeri e le proposte di @BartoliGiulia di @filleac… -