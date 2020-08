Conte proroga uso obbligatorio mascherine: un italiano su 4 non le usa (Di lunedì 3 agosto 2020) Alla luce dei nuovi contagi che non si sono ancora abbassati come gli esperti vorrebbero, si va incontro ad un nuovo dpcm sull’uso delle mascherine. La proroga dello stato di emergenza – doveva scadere il 31 luglio – servirà al Governo anche per emanare nuovi dpcm. Tra questi, è in arrivo quello che allungherù l’obbligo delle mascherine che sarebbe dovuto concludersi a Ferragosto. L’obbligo di mascherina anti coronavirus è previsto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. A quanto si apprende da fonti di governo, il dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d’ora dato per scontato il rinnovo dell’obbligo delle ... Leggi su chenews

