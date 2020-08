Certificazioni fimi e “barre d’oro” delle week 31 (Di lunedì 3 agosto 2020) Pubblicate le Certificazioni fimi della week 31 (dal 27 luglio al 3 agosto 2020). Ottimi risultati per il rap italiano. Scopriamo i versi di spicco Come ogni settimana è stato pubblicato dalla fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) l’elenco delle Certificazioni ottenute da singoli e album musicali nel corso della week precedente. Ciò che viene preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di riconoscimenti come “Disco d’oro” o “Disco di platino” è la quantità di copie fisiche vendute, di download effettuati sugli store digitali (iTunes, Google Play) e anche di streaming gratuito sulle piattaforme come Spotify, Deezer, TIMmusic. Le ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Certificazioni fimi Certificazioni FIMI, settimana 31 del 2020: Elodie doppio disco d'oro Recensiamo Musica "This is Elodie" ottiene il Disco d'oro, oltre 360 mln di stream

Roma, 3 ago. (askanews) - "This is Elodie", ultimo progetto discografico di Elodie, ottiene oggi la certificazione di disco d'oro. L'album, già in Top 20 tra i dischi più venduti nel primo semestre de ...

THA SUPREME ascolta “0ffline” feat bbno$

THA SUPREME pubblica oggi 0ffline feat. bbno$, nuovo singolo che si piazza direttamente in cima alla tracklist dell’album, completando così uno dei progetti discografici più amati dell’ultimo anno. Il ...

