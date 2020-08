Capello Milan, visita in sede e possibile ruolo in società (Di lunedì 3 agosto 2020) È terminata dopo due ore la visita di Fabio Capello a Casa Milan: l’ex allenatore rossonero ha parlato con la dirigenza Si è conclusa dopo due ore di attesa la visita di Fabio Capello a Casa Milan: l’ex allenatore rossonero ha avuto un colloquio con la dirigenza del Milan, ma da via Aldo Rossi non filtrano notizie riguardo un possibile incarico interno. Capello non è stato l’unico a fare il proprio ingresso in sede nella giornata odierna: anche Giuseppe Riso, procuratore del centrocampista Matteo Pessina, ha avuto un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

