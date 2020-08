Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari si allinea al recupero delle Borse europee, beneficiando dei positivi dati dei PMI dell’Eurozona, che confermano la ripresa in atto nel Continente. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%, ma resta vicinissimo ai 2.000 dollari. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,03%. Nello scenario borsistico europeo incandescente Francoforte, che vanta un incisivo incremento del 2,17%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,98%, e buona performance per Parigi, che cresce dell’1,16%. Lieve aumento per ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, mentre viaggiano in attivo le altre borse di Eurolandia, sulla scia dei positivi dati del PMI manifatturiero dell'Eurozona. L'Euro / Dollaro USA continua ...

Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo. Più incerto resto Asia

(Teleborsa) - Seduta contrastata per i listini asiatici che, da un lato, hanno scontato la mancata approvazione del pacchetto di aiuti in USA e la risalita dei contagi, dall'altro la lettura positiva ...

