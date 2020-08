A Roma fa caldo e i cinghiali sanno come rinfrescarsi: il nasone è loro (Di lunedì 3 agosto 2020) Li hanno definiti i ‘padroni di Roma’. I cingiali non temono nessuno e per rinfrescarsi, ieri hanno scelto una fontanella. I ‘padroni di Roma?, ieri hanno deciso di rinfrescarso ai piedi di un ‘nasone’ e la scena non è passata inosservata, tanto che la foto che li ritrae rilassati ai piedi della fontana, è già diventata virale. Per qualcuno una foto divertente e basta. Per altri una scusa per rivolgere commenti ironici sulla gestione della Capitale. I cinghiali scorrazzano liberi per la città da tempo. Durante il lockdown avevano iniziato ad apprezzare la libertà: città deserta, le strade della capitale con relativi rifiuti raccolti sempre in ritardo, a loro disposizione. I mammiferi sono ... Leggi su chenews

A Roma cieli sereni. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C. I venti al mattino saranno moderati e proveranno da Sud. Venti deboli al pomeriggio e proveranno da Sudovest. (L ...

