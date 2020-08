Se un figlio ti chiede: «Voglio cambiare sesso » (Di domenica 2 agosto 2020) «Pensavo che Jackson fosse un maschio, fino a quando a tre anni non mi ha guardato negli occhi e mi ha detto “No, non sono un maschio!”» ha dichiarato Charlize Theron al Daily Mail lo scorso anno riferendosi al primo dei suoi figli adottati, che oggi ha 7 anni e mezzo (la seconda è August, di 5). «Il mio compito come genitore – ha aggiunto – è onorare e amare le mie figlie, ed essere sicura che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno perché diventino ciò che vogliono». Una scelta di grande rispetto che la accomuna ad Angelina Jolie e Brad Pitt, coinvolti anche loro – seppur nella separazione – nell’accompagnamento al “passaggio di genere” della figlia 14enne Shiloh, che ha da poco iniziato una terapia ormonale per arrestare lo sviluppo femminile del proprio corpo e ha scelto di chiamarsi John. Come loro, sono centinaia i genitori che negli ultimi anni si sono rivolti ai centri specialistici per bambini e adolescenti con Sviluppo Atipico dell’Identità di Genere per aiutare concretamente i propri figli nel loro percorso di transizione, come la coppia di Ravenna che 15 luglio scorso ha chiesto al Tribunale di Ravenna di poter cambiare ufficialmente il nome della figlia in Greta” e ottenere il nulla osta all’intervento chirurgico per il cambio di sesso. «Negli ultimi anni abbiamo assistito a un forte incremento delle richieste d’aiuto; siamo passati da una sola richiesta nel 2005, anno di apertura dell’area minori, a più di 50 nel 2019» spiega Maddalena Mosconi, psicologa e psicoterapeuta per l’età evolutiva e responsabile dell’Area Minori del SAIFIP, Servizio di Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica dell’ Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, che è uno degli 8 centri specializzati presenti in Italia. «Un dato che non indica tanto un aumento del fenomeno in sé quanto una maggiore sensibilità dei genitori e della società verso i ragazzi transgender e la riduzione di un sommerso che prima si vergognava di emergere. Alcuni genitori arrivano già informati e piuttosto consapevoli di ciò che sta accadendo al proprio figlio, altri invece sono più sofferenti, visibilmente preoccupati o in disaccordo. Poi però, mese dopo mese, lavorando insieme alla nostra équipe di medici e psicologi si assiste sempre alla stessa evoluzione: i loro timori vanno sullo sfondo e cresce in loro la felicità di vedere il proprio figlio che sta meglio». Leggi su vanityfair

miocugino1 : RT @Rucolette: 1 Agosto 2020, 23:34, Pescara (PE): il figlio di mio cugino, alla rispettabile età di anni 11, mi chiede se so cosa sono i m… - Rucolette : 1 Agosto 2020, 23:34, Pescara (PE): il figlio di mio cugino, alla rispettabile età di anni 11, mi chiede se so cosa sono i meme - Davidone74 : RT @Cate98584598: Mio figlio 19enne chiede alla nonna 83enne come si fa a fare innamorare una ragazza. Lei risponde: con la dolcezza e le… - TempeD23 : RT @Tipompo: Mamme e papà proibizioniste, io vi ripeterò sempre. Lo spacciatore non chiede il documento a vostro figlio. Se volete protegge… - LUCA_LUCAAAA : RT @Cate98584598: Mio figlio 19enne chiede alla nonna 83enne come si fa a fare innamorare una ragazza. Lei risponde: con la dolcezza e le… -

Ultime Notizie dalla rete : figlio chiede Il figlio gli chiede un girasole grande una casa e il papà ne fa crescere uno alto 6 metri greenMe.it Il ruolo della donna del capo

Audio e foto immortalano la presunta organizzazione messa in piedi dai carabinieri infedeli. Tra loro anche l’appuntato napoletano Giuseppe Montella, considerato dai magistrati il capo dell’associazio ...

"Quando arrivano le parlamentari". Conversazione con Lia Quartapelle

Lia Quartapelle è come Paris di Gilmore’s Girl: studia, e quando ha finito studia ancora. Ma Paris era sempre incazzata, Quartapelle no, molto meno. E’ ligia e imperiosa, non irosa. Più dello studio l ...

Audio e foto immortalano la presunta organizzazione messa in piedi dai carabinieri infedeli. Tra loro anche l’appuntato napoletano Giuseppe Montella, considerato dai magistrati il capo dell’associazio ...Lia Quartapelle è come Paris di Gilmore’s Girl: studia, e quando ha finito studia ancora. Ma Paris era sempre incazzata, Quartapelle no, molto meno. E’ ligia e imperiosa, non irosa. Più dello studio l ...