Scatta l'ecobonus auto, ecco a chi tocca (Di domenica 2 agosto 2020) Boom di domande nel primo giorno di prenotazioni per veicoli elettrici, ibridi e motori tradizionali Euro 6. Partenza sprint anche per le moto. Leggi su quotidiano

Scatta da oggi l’ecobonus per acquistare auto non inquinanti. Fino al 31 dicembre sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. In par ...Nel giro di poco meno di una giornata di lavoro il contatore del sito sull’Ecobonus del ministero dello Sviluppo Economico è già sceso a 42.604.750 euro dai 50 milioni di partenza stanziati. Gli incen ...