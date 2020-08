Palamara al TPI Fest: “Se tornassi indietro non rifarei le stesse cose. Sono pentito” (Di lunedì 3 agosto 2020) Luca Palamara al TPI Fest! 2020 “Se tornassi indietro non rifarei le stesse cose, eviterei questo meccanismo di relazioni e sarei molto più netto su reiterate e numerose richieste di raccomandazione che hanno caratterizzato la mia persona in quegli anni, mi Sono pentito”. Lo ha ammesso il magistrato Luca Palamara, nell’intervista con il direttore di TPI Giulio Gambino durante la terza serata del TpiFest!. Qui la diretta della prima serata del TPI Fest! Qui la diretta della seconda serata del TPI Fest! Andrea Orlando al TPI Fest: “Conte è l’uomo giusto per tenere insieme il governo” ... Leggi su tpi

Orlando (Pd): non sono tra quelli che demonizzano Palamara

Milano, 31 lug. (askanews) - "Io non sono tra coloro che demonizzano Palamara" - "Quando ci sono patologie sistemiche, più che creare un caso individuale bisogna capire che cosa non funziona. Penso ch ...

