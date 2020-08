Litigano col barista poi tornano e spaccano tutto. Stranieri fuori controllo a Prato (Di domenica 2 agosto 2020) Il barista non gli dà da bere così tornano dopo qualche ora e, armati di bottiglie rotte e spray al peperoncino, distruggono il locale e feriscono due persone. È successo nella tarda serata di sabato a Prato, protagonista un gruppo di giovani Stranieri. I due feriti durante la colluttazione tra i giovani Stranieri e titolare e avventori del locale avrebbero riportato uno un taglio all'altezza del collo inferto con un vetro, l'altro è stato raggiunto dalla sostanza urticante. Dopo la spedizione punitiva, scattata dopo una discussione con il gestore del locale di via Settesoli, gli Stranieri sono fuggiti. Leggi su iltempo

