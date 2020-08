Lecce retrocesso, Sticchi Damiani: “Ripartiremo con un progetto serio” (Di domenica 2 agosto 2020) “Sembra strano dopo questa retrocessione, ma voglio ringraziare la gente e i nostri tifosi incredibili: sono sempre stati con noi, il lockdown non gli ha impedito di stare con noi. Sono stati la cosa più bella di questa Serie A, sono la settima tifoseria d’Italia e il Paese intero ne ha tratto benefici“. Così Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, a margine della sconfitta per 3-4 contro il Parma che ha sancito la retrocessione dei pugliesi in Serie B. “Poi voglio ringraziare tutta la proprietà, soci, dirigenti, mister e staff. Sono stato con loro nello spogliatoio, li ho visti distrutti e li ho ringraziati uno a uno – ha detto il numero uno del Lecce -. Chi suda e onora la maglia, merita comunque di essere ricordato. E loro lo hanno fatto, ve lo assicuro. ... Leggi su sportface

