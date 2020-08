Gualtieri festeggia, ma rischiamo il tracollo (Di domenica 2 agosto 2020) Le proiezioni dell'Istat per il 2020 preannunciano una flessione del PIL pari a - 14,3 %, un tracollo della ricchezza nazionale conseguente alla paralisi economica imposta dal lockdown e dall'emergenza ancora vigente. Il primo trimestre (- 5,4%) e il secondo trimestre (- 12,4%) prefigurano, precisa l'Istituto di statistica, una tendenza inesorabile «di diminuzione del valore aggiunto in tutti i comparti produttivi, dall'agricoltura, silvicoltura e pesca, all'industria, al complesso dei servizi». È la peggiore contrazione di sempre, con la curva regressiva che coinvolge tutti i comparti produttivi. L'Istituto sottolinea che «con il risultato del secondo trimestre il Pil fa registrare il valore più basso dal primo trimestre 1995, periodo di inizio dell'attuale serie storica». Un quadro economico drammatico che genererà a ... Leggi su nicolaporro

