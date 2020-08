Florida, arriva l’uragano Isaias, prossimo l’impatto (Di domenica 2 agosto 2020) Isaias ha già colpito Cuba e le Bahamas e si sta dirigendo verso la Florida. L’impatto dovrebbe avvenire oggi con venti a oltre 110 km orari. Lo ha fatto sapere il centro nazionale Usa per gli Uragani, Isaias, che ha colpito Cuba e le Bahamas rastrellando via delle parti di Puerto Rico, ha perso lo … L'articolo Florida, arriva l’uragano Isaias, prossimo l’impatto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Florida, arriva l'uragano Isaias, prossimo l'impatto MeteoWeek L'uragano Isaias si fa strada tra le Bahamas e la Florida si prepara al suo arrivo

I meteorologi hanno dichiarato l’allerta di uragani sulla costa della Florida mentre l’uragano Isaias ha inzuppato le Bahamas sulla costa orientale degli Stati Uniti. I funzionari della Florida hanno ...

