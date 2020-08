Donna si dà fuoco e muore i passanti filmano la scena (Di domenica 2 agosto 2020) Tiziana Paolocci Un uomo interviene per aiutarla. Una ventina di altri, immobili, la riprendono con il cellulare Orrore sull'orrore. Una Donna si è data fuoco ieri e alcuni testimoni, invece di cercare di strapparla alla morte, hanno ripreso la scena con il cellulare. La torcia umana, per ora senza identità, non ha mosso alcun sentimento di solidarietà, pietà, umana commozione e mentre quel corpo bruciava in modo del tutto inumano una ventina di persone immortalavano la scena. È una brutta pagina, quella che ha vissuto ieri e vive questa mattina al risveglio Crema, che il sindaco ha condannato senza appello. La sconosciuta, perché le forze dell'ordine non hanno diffuso e forse mai diffonderanno l'identità, alle 13 nel campo antistante il ristorante «Il ... Leggi su ilgiornale

