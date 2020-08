Crema, donna si suicida dandosi fuoco vicino a un ristorante, i clienti passano e invece di soccorrerla filmano con i cellulari la scena (Di domenica 2 agosto 2020) A raccontare l’agghiacciante storia è stato il primo cittadino di Crema, Stefania Bonaldi. La sindaca sulla sua pagina ufficiale di Facebook ha pubblicato un lungo post nel quale racconta l’episodio accaduto alle 13 di sabato. Il primo cittadino racconta così: “Io non so come mi sarei comportata di fronte alla scena di una signora che si dà fuoco, se come Wonder Woman avrei avuto la prontezza di intervenire o se sarei rimasta bloccata sotto choc. Ma tra il rimanere sotto choc e il tirar fuori il telefonino per riprendere la scena ce ne passa. Cosa siamo diventati? È molto triste”. Un solo passante si è precipitato a cercare di aiutare la donna che si era cosparsa il corpo di liquido infiammabile. L’uomo ha cercato di spegnere ... Leggi su baritalianews

