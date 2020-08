Calcio, Spadafora: “Campionati devono riprendere in massima sicurezza” (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA – “Si chiude oggi il campionato più lungo della storia, nella stagione più difficile del nostro Paese negli anni recenti. Abbiamo affrontato settimane e mesi in cui ogni certezza è stata messa in discussione, in cui il nostro unico pensiero era rivolto a come affrontare la pandemia e a come moltiplicare i posti nelle terapie intensive per salvare il maggior numero di vite”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. Leggi su dire

sportli26181512 : Spadafora 'Serie A conclusa con prudenza e serietà': Il messaggio del ministro dello sport dopo la fine del campion… - cjmimun : RT @LALAZIOMIA: Spadafora si complimenta con Immobile: “Con i suoi 36 gol svetta tra tutti i bomber europei” - LALAZIOMIA : Spadafora si complimenta con Immobile: “Con i suoi 36 gol svetta tra tutti i bomber europei”… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Spadafora: 'Pensiamo ai prossimi mesi per determinare la ripartenza di tutti i campionati' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Spadafora: 'Pensiamo ai prossimi mesi per determinare la ripartenza di tutti i campionati' -